MSGC – Fare Verde chiede il commissariamento dell’ufficio tecnico urbanistica

Fare Verde Monte San Giovanni Campano ritiene violato il Diritto dell’Unione per la trasparenza degli atti disciplinato dalla decisione (2005/370/CE) per la convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Il Comune di Monte San Giovanni Campano deve aver subito forti distrazioni per non aver appreso che da tanti anni è in vigore il Trattato di Ahrus sottoscritto anche dall’Italia . Sono anni che Fare Verde chiede notizie certe sugli abusi edilizi e sono anni che riceve risposte strane . Comportamento che ci ha portato a segnalare l’Italia alla Corte di Giustizia Europea il giorno 11 Settembre 2022 per la violazione del diritto dell’Unione sancito da un Trattato Europeo sottoscritto dall’Italia.

A distanza di tempo e dopo che l’Ufficio Tecnico Urbanistica è stato diretto da ben SETTE dirigenti con vari sconvolgimenti dell’organico siamo arrivati al 9.02. 2023 quando, con l’ennesima richiesta di accesso agli atti rimasta inevasa, è arrivata anche la risposta dell’Ufficio Tecnico Urbanistica con il protocollo 2242. Con grande meraviglia il responsabile dell’ufficio tecnico urbanistica del Comune di Monte San Giovanni Campano con una lettera a dir poco strana ci ha risposto scrivendo: “Pertanto l’ufficio non è in grado di rispondere con dati certi a quanto riportato in oggetto”. Il dirigente scrive anche di essere troppo impegnato con altre pratiche e quindi impossibilitato a rispondere alle richieste di Fare Verde per le questioni relative all’abusivismo edilizio aggiungendo di aver ricevuto da poco tempo il conferimento dell’incarico a dirigere quell’ufficio urbanistica. Alla fine della strana lettera che lascia trasparire la violazione del DIRITTO ITALIANO e di quello DELL’UNIONE EUROPEA chiede un “congruo periodo di tempo per prendere cognizione sia della situazione generale dell’ufficio, sia di tutte le richieste pervenute e ancora non riscontrate…” all’Ufficio della Regione Lazio Vigilanza Urbanistico Edilizia e Poteri Sostitutivi e a S.E. il Prefetto di Frosinone. Fare Verde Monte San Giovanni Campano oltre a restare basita da una risposta così strana, perché “ il congruo periodo di tempo” dice tutto ma non specifica nulla in mancanza di una data certa, ha da dire che da anni ormai il simposio ambientalista si lamenta presso ogni Istituzione per le mancate risposte all’accesso agli atti e per le troppe risposte elusive. Fenomeno così generalizzato per Fare Verde che per un altro procedimento è dovuta ricorrere al Garante per la Trasparenza della Regione Lazio. Il Dott. Marco Belli Presidente provinciale e Dirigente Nazionale di Fare Verde: Nel 2023 non ci dovrebbero essere risposte di questo tipo perché la materia dell’accesso agli atti è stata disciplinata nel secolo scorso (1998) quando le Nazioni Europee ad Arhus decisero che non ci dovevano essere segreti per tutte le questioni Ambientali e per la partecipazione del pubblico ai poteri decisionali che riguardano l’Ambiente.

L’ufficio tecnico urbanistica di Monte San Giovanni Campano, nonostante i decenni passati, si dovrebbe capacitare che l’Italia fa parte dell’Unione Europea. Fatto è che quell’ufficio urbanistica nel tempo ha contribuito allo sviluppo insostenibile del nostro territorio deturpato dall’abusivismo edilizio e ora ci sta trasportando in un periodo di oscurantismo, relegandoci in forme contratte di conoscenza che non permettono lo sviluppo sostenibile condiviso e il controllo civico della spesa pubblica . Di fatto l’ufficio urbanistica di Monte San Giovanni Campano sembra molto dietro negli anni tanto da non percepire il Diritto dell’Unione disciplinato da appositi regolamenti: Regolamento (CE) n. 1049/2001 , articolo 1, che va a conferire al pubblico il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni che sia il più ampio possibile e il regolamento (CE) n. 1367/2006, come prevede il suo articolo 1, è volto a garantire la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica delle informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi dell’Unione. Fare Verde infine distende un velo pietoso sul Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che poi è una legge della Repubblica Italiana sulla libertà di informazione e il diritto di accesso agli atti amministrativi. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2016 ed entrata in vigore il 23 giugno 2016. Con questo decreto che modifica il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è stata disciplinata la normativa per l’accesso agli atti sul modello Freedom of Information Act (FOIA).

Fare Verde Monte San Giovanni Campano dopo anni di risposte strane ed elusive vuole avere tempi certi per ogni accesso agli atti nel rispetto delle leggi dello STATO e dei regolamenti dell’UNIONE EUROPEA. Per questi motivi rispedisce pubblicamente al mittente la risposta inviata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Monte San Giovanni Campano. “ Fare Verde Monte San Giovanni Campano oltre a chiedere il Commissariamento dell’Ufficio Tecnico Urbanistica chiede una DATA CERTA per avere le risposte a tutti gli accessi agli atti perfino per quelli più vecchi. In alternativa ognuno per la sua strada e senza chiacchiere che ne vengono fatte fin troppe”.

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano

COMUNICATO STAMPA