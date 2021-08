MSGC , Fare Verde:” Abusi edilizi, ci sono i soldi pe r le demolizioni dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile”

Buone notizie per i candidati a sindaco di Monte San Giovanni Campano. Il fronte dei finanziamenti pubblici per le demolizioni delle case abusive si apre il 15 settembre 2021 in piena campagna elettorale. Ora i candidati a sindaco di Monte San Giovanni Campano , compreso quelli onesti e gentili, che vogliono tutelare il territorio hanno l’occasione per pretendere dal sindaco uscente di rispondere al bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per ottenere i finanziamenti a fondo perduto destinati alla demolizione delle strutture abusive. L’agevolazione prevista dal bando del Fondo demolizioni consiste in un contributo a copertura del 50% del costo dell’intervento per abbattere le opere o gli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Al contributo sono ammesse anche le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Non ci sono scuse per tergiversare perché i beneficiari sono i Comuni, che dovranno presentare le domande al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MiMS) dal 15 settembre fino al 13 ottobre 2021 e a Monte San Giovanni Campano c’è solo l’imbarazzo della scelta per gli abusi e i palazzi fatiscenti da demolire ad iniziare dagli abusi costruiti in aree di inedificabilità assoluta o per costruzioni realizzate con concessioni edilizie ottenute falsificando ogni cosa. Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano: ” Si possono sbilanciare perfino i candidati che hanno abusi edilizi fuori comune così tanto per continuare la tradizione di chi partecipa in piena demagogia all’agone elettorale”. Presto sapremo chi sono i difensori del territorio che sono intenzionati a non eludere le leggi dello Stato e della Regione Lazio e soprattutto ad apparire per quello che sono.

comunicato stampa – Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano

foto web