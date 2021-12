MSGC – Fare verde: “A passeggio con gli zampognari”

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano sabato 11 Dicembre 2021 è stata a Passeggio con gli zampognari di Villa Latina in tutte le frazioni Monticiane. Il cuore vivo della tradizione natalizia batte anche nei ritmi più antichi delle note interpretate dagli zampognari, nelle antiche nenie come “Tu scendi dalle stelle” di Sant’alfonso Maria de’ Liguori. L’evento ideato, patrocinato e realizzato da Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano ha voluto proporre gli Amici della Zampogna di Villa Latina che hanno attraversato i caratteristici vicoli del Comune , disseminato TUTTE le frazioni con le loro note, che sono arrivati nelle piazze dove hanno portato a tutti l’allegria dell’atmosfera natalizia legata al suono della zampogna e della ciaramella. Domenico Fusco è uno zampognaro per passione iscritto a Fare Verde Gruppo Villa Latina e nel più puro spirito di partecipazione alla vita associativa non ha esitato un solo istante a raccogliere l’invito per venire a Monte San Giovanni Campano insieme a suo figlio Angelo e al suo collega Diego. Tutti artisti di provata esperienza per aver partecipato a kermesse di notevole importanza in Italia e all’estero. La bellissima giornata trascorsa a Monte San Giovanni Campano, che ha goduto dei favori delle condizioni meteo, si è potuta leggere negli sguardi e sull’espressione di stupore dei bambini presenti nelle frazioni che hanno ripagato con tanta soddisfazione gli sforzi dell’associazione. L’evento a passeggio con gli zampognari è stato sostenuto dalla Cooperativa Medicalmonte scs , dalla famiglia del Dott. Marco Belli presidente provinciale di Fare Verde, dal Dott. Stefanescu Andrei Lucian , dalla Farmacia Francesco Poce, dalle Famiglie Bottoni/Ambroselli e Santaroni/Ciardi.

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano

Piazza Marconi

Colli – Farmacia Poce

Mercato del Capoluogo.

Porrino

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO