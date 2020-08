MSGC, falso in atto pubblico: indagato il vicesindaco

Il vicesindaco con delega all’Ambiente del Comune di Monte San Giovanni Campano invece di comparire sui giornali per “strane e sibilline azioni” che finiscono sistematicamente in tribunale avrebbe dovuto trovare il tempo per creare i presupposti relativi ad una sola azione tra quelle previste dal new deal (nuovo corso). Ad esempio avrebbe potuto proporre alle attività produttive e alla popolazione l’Approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura; oppure avrebbe potuto Mobilitare le attività produttive a produzioni pulite e rivolte all’economia circolare ed anche indicare nuovi metodi per Costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse. Se il vicesindaco fosse riuscito ad incanalare le produzioni Monticiane verso un solo argomento appena accennato avrebbe creato risvolti positivi per l’occupazione e perfino per le tasse esagerate imposte dall’amministrazione comunale a cui appartiene. Invece si è dato al bivacco istituzionale andando in giro per Tribunali e per uffici di PG e non si è dedicato allo sviluppo sostenibile senza capire che era molto più conveniente studiare per il suo mandato invece che cercare di regalare TERRENI COMUNALI come è emerso “anche” da allarmanti notizie della stampa. Il silenzio delle opposizioni in Consiglio Comunale come del resto il silenzio del Presidente del Consiglio Comunale sono ancora più gravi perché la questione del falso in atto pubblico riguarderebbe il numero due dell amministrazione comunale che avrebbe cercato di regalare una porzione di terreno comunale ad un parente ascendente di un altro assessore. Questione che avrebbe dovuto scatenare proteste e prese di posizione tra i Consiglieri Comunali di opposizione e di maggioranza. Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano resta a disposizione delle attività produttive per ogni tipo di politica rivolta allo sviluppo sostenibile ma chiede apertamente al vicesindaco con delega all’Ambiente di restituire la delega al suo sindaco al momento impegnato con l’erbetta per i campi di calcio anche perché si sta cadendo davvero troppo in basso.

Comunicato stampa Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano