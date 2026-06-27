MSGC esulta: Andrea Scacchi convocato ai Campionati Italiani Esordienti

Grande soddisfazione per Monte San Giovanni Campano e per tutto il movimento ciclistico locale. Una notizia che riempie d’orgoglio il mondo dello sport del territorio: il giovane ciclista Andrea Scacchi, promettente talento di appena 14 anni, è stato ufficialmente convocato dalla rappresentativa regionale del Lazio per prendere parte ai prossimi Campionati Italiani della categoria Esordienti.

L’atleta, che veste i colori della società Il Pirata Sama Ricambi OTC, guidata dal patron Andrea Campagnaro, rappresenterà il Lazio nella più importante competizione nazionale di categoria. A guidare la selezione regionale sarà il tecnico Aldo Delle Cese, che ha scelto Andrea tra i migliori giovani ciclisti della regione.

La convocazione rappresenta il meritato riconoscimento di una prima parte di stagione vissuta da assoluto protagonista. Grazie a prestazioni di alto livello, costanza e determinazione, Andrea Scacchi ha saputo mettersi in evidenza, conquistando la fiducia dello staff tecnico regionale e guadagnandosi la possibilità di difendere i colori del Lazio in una manifestazione di prestigio.

I Campionati Italiani Esordienti si disputeranno domenica 5 luglio a Bolzano, dove i migliori talenti del ciclismo giovanile italiano si contenderanno il titolo tricolore.

Per Monte San Giovanni Campano si tratta di un importante motivo di orgoglio, che conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto dalle società sportive del territorio nella crescita dei giovani atleti. L’intera comunità sportiva seguirà con entusiasmo Andrea Scacchi in questa prestigiosa avventura, augurandogli di vivere un’esperienza indimenticabile e di essere protagonista anche sul palcoscenico nazionale.