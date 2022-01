MSGC – Contenziosi, replica di Ciardi e Veronesi

I Consiglieri del gruppo “Impegno Comune” Ciardi e Veronesi, restano basiti nel leggere l’articolo pubblicato da “Ciociaria Oggi” il 24 gennaio u.s.. < Si dà il caso – dicono Ciardi e Veronesi – che l’attuale sindaco ed il resto della maggioranza, ancora non hanno capito che sono al governo della città e che dovrebbero cercare di fare qualcosa per migliorarla ulteriormente, piuttosto che stare costantemente a divulgare “menzogne” e “falsità” sulla stampa, con l’unico intento di gettare fango sulla passata Amministrazione Veronesi. Pensiamo che sia ora di finirla, a più di 100 giorni dall’insediamento l’attuale Amministrazione infatti non ha fatto assolutamente nulla, niente di niente, anzi, ha solamente bloccato o rallentato opere già messe in cantiere e appaltate dalla precedente. Abbiamo lasciato un bilancio sano con circa 1 milione e 600 mila euro disponibili in cassa e non abbiamo assolutamente lasciato situazioni appese o in sospeso. I contenziosi a cui si riferiscono nell’articolo infatti, quelli in merito alle mancate quote nei confronti dell’Associazione Città dell’Olio, sono riferiti al periodo 2007 – 2011, ovvero quando era sindaco Antonio Cinelli e, udite udite, l’attuale sindaco Emiliano Cinelli era il preposto assessore. Quindi? Vogliamo addossare a Veronesi mancanze che lo stesso sindaco attuale ha prodotto quando era assessore? Anzi, ad onor del vero occorre dire che, stante alcun ritorno pubblicistico della nostra eccellenza, l’olio d’oliva denominato “oro verde” e quindi nessun vantaggio per il comune, l’Amministrazione Veronesi, all’indomani dell’insediamento della prima consiliatura 2011, ritenne giustamente di dover formalmente disdire l’adesione del comune di Monte San Giovanni Campano dall’associazione “Città dell’Olio”, facendo così risparmiare all’ente le quote annuali finalizzate solo a se stesse. Bisogna riconoscere che il sindaco attuale in questo è bravo, a gettare fango sugli altri è un vero e proprio maestro, infatti sta insegnando bene anche ai nuovi consiglieri. Suggeriamo al Consigliere Tatangelo infatti, di non prendere esempio da queste persone incompetenti e di informarsi bene prima di scrivere articoli diffamatori nei confronti di altri; la invitiamo ad essere un amministratore costruttivo e propositivo piuttosto che rimettersi ai giochini di gente che in fatto di amministrare desta molto imbarazzo. Il registro dei contenziosi poi, se volete farlo fatelo, ma sappiate che sarà utile solo per annotare quelli che provocherete voi di contenziosi, noi abbiamo sempre avuto una gestione chiara, limpida e trasparente, abbiamo sempre onorato e pagato tutto e tutti. Vi esortiamo a lasciar perdere le chiacchiere e fare qualcosa per il paese ma, considerando il vostro pessimo ed inattivo esordio, abbiamo già capito che non sapete neanche da dove si comincia >.

COMUNICATO STAMPA

Correlati