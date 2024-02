MSGC – Concorso pubblico, Ciardi e Veronesi chiedono lumi

Il gruppo consiliare Impegno Comune, al fine di garantire la trasparenza e le stesse possibilità a tutti i concorrenti regolarmente iscritti ai vari concorsi pubblici indetti dal comune di Monte San Giovanni Campano, vuole vederci chiaro ed interpella l’Amministrazione: queste le parole di Michele Ciardi ed Angelo Veronesi: < a seguito delle segnalazioni postate sui social delle quali se ne parla in ogni dove, riscontrate anche dalle testate giornalistiche tra cui anche Ciociaria Oggi, su presunte gravissime irregolarità nello svolgimento delle attività di una prova concorsuale nella sede predisposta ad hoc, vogliamo sapere dal sindaco come sono andati realmente i fatti e quali sono le azioni che l’Amministrazione ha intrapreso per garantire la dovuta ed indispensabile imparzialità. Sembrerebbe che il presidente della commissione si sia allontanato con un concorrente, con a seguito la busta contenente il test da somministrare a tutti, per farne delle copie e che addirittura prima della prova non sono stati ritirati gli strumenti mobili portatili, quali smartphone ed altro, cosa inaudita ovviamente in questo genere di prove in quanto, tali strumenti, garantiscono l’accesso ad internet e quindi la possibilità di trovare eventuali risposte. Poiché però a quasi tutte le nostre interpellanze URGENTI il Sindaco, o non ha risposto, o lo ha fatto dopo diversi mesi quando ormai non aveva più senso, stiamo valutando di chiedere la convocazione urgente di un Consiglio Comunale straordinario proprio per chiedere lumi sulla vicenda concorsuale. Per tale finalità contatteremo anche tutti gli altri consiglieri di minoranza e se saranno d’accordo, lunedì presenteremo tale richiesta, a nome di tutti i gruppi di minoranza, al Presidente del Consiglio >.

COMUNICATO STAMPA