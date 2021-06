MSGC – Comitato Civico Free Monte, inizia il processo “Finti Poveri” con il silenzio della società civile

Il Comitato Civico Free Monte è lieto di condividere con quanti sostengono al suo fianco le battaglie alla illegalità, la notizia che domani 8 giugno 2021, avrà inizio il procedimento penale a carico del sindaco Veronesi Angelo e degli altri coimputati per la condotta tenuta in occasione delle elezioni comunali del 2016.

Il compianto Giudice Falcone fu chiaro: “ Io dico che bisogna stare attenti a non confondere la politica con la giustizia penale. In questo modo, l’Italia, pretesa culla del diritto, rischia di diventarne la tomba”. E’ anche per questo motivo che il Comitato Civico Free Monte è presente come parte civile nel processo Finti poveri che inizierà il giorno 8.6.2021 appunto per evitare la confusione ingenerata dalla politica nei confronti della giustizia penale. Tuttavia Free Monte è presente anche in altri procedimenti penali perché è attento a non farsi sfuggire nulla del cronoprogramma Giudiziario anche se fa paura. Oggi si scrive per far capire alla popolazione che nessun procedimento penale è andato in prescrizione e chi è obbligato alla sbarra resterà alla sbarra.

Iscrivetevi al Comitato Civico Free Monte e diventerete combattenti per la libertà.

Comunicato stampa

