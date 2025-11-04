MSGC – Cimiteri senza più loculi disponibili, una Assurdità

I Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Impegno Comune” Michele Ciardi ed Angelo Veronesi puntano il dito contro il Sindaco e l’attuale Amministrazione:

<Mai, nella storia del nostro Comune si è verificata una cosa simile. Inaudito. Nei nostri due cimi-teri Capoluogo e Colli non c’è più la disponibilità di loculi, siano essi ordinari che speciali, per la tumulazione delle salme.

Addirittura non c’è più disponibilità né di loculi provvisori e né delle riserve, che per Regolamento Cimiteriale – art.49- l’Amministrazione Comunale deve riservare un numero di loculi pari al 20% di quelli costruendi per eventuali emergenze di calamità

Da tempo si fa ricorso “a prestiti” di loculi da parenti, amici e conoscenti per la tumulazione dei propri cari defunti.

Ad oggi si contano oltre 150 salme che devono trovare una degna ed onorata definitiva tumu-lazione.

L’attuale Amministrazione, dal suo insediamento, ottobre 2021, è riuscita a realizzare solo 64 loculi ordinari e per di più determinando un impatto deturpante di un ambito più che decoroso, sconvolgendone la circostante panoramicità ed armonia.

La passata Amministrazione Veronesi realizzava annualmente circa 180/200 loculi.

In più sedute consiliari il nostro Gruppo Impegno Comune ha rappresentato la necessità e la indilazionabilità di programmare la realizzazione di nuovi loculi, ma ciò senza alcun esito positivo.

Ad onor del vero il Sindaco Cinelli ha rappresentato più volte che aveva in programma l’amplia-mento del cimitero nell’adiacente proprietà dei Frati Cappuccini.

Solo dopo tanto tempo a seguito di ripetute nostre delucidazioni è riuscito a comprendere che ciò non sarebbe stato possibile nell’immediatezza se non previa variante di dettaglio al Piano Regola-tore Generale e previsione nel bilancio comunale di circa 250,000 euro necessari per la prepara-zione dell’area di sedime-di ubicazione – con lavori di disboscamento, terrazzamenti, opere mu-rarie ed opere di recinzione.

Solamente da qualche giorno, e solo dopo ulteriore nostro invito sta cercando di porvi rimedio, ma tardivamente con la programmazione tra l’altro n.70 loculi speciali e 140 ossari insufficienti al bisogno ed al di sotto della reale necessità.

E’ d’obbligo ricordare al Sindaco e al Consigliere delegato- già Assessore ai LL.PP. Sig. Caserra che ancora a tutt’oggi, nonostante i reiterati solleciti e il loro assunto impegno a provvedere, entro brevissimo tempo il mono- blocco loculi in cemento armato prefabbricato posto nel mezzo dell’area a verde, sopra le sottostanti salme, è ancora lì non è stato ancora rimosso. E sono trascorsi oltre 3 anni . Un atto indegno, inqualificabile, mancanza di sensibilità e di rispetto nei riguardi dei cari defunti ivi sepolti. Un macigno posto sopra i loro corpi. Non solo. Contestualmente hanno causato una gravissima alterazione della circostante panoramicità e visibilità.

Tali comportamenti dell’attuale Amministrazione denotano non solo mancanza di pianificazione e programmazione, ma anche totale incapacità ed incompetenza.

FOTO ARCHIVIO

Correlati