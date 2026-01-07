MSGC Cimiteri, Ciardi e Veronesi: “Amministrazione Cinelli irresponsabile”

I Consiglieri Ciardi Michele ed Angelo Veronesi del gruppo consiliare Impegno Comune, segnalano la deprimente ed avvilente situazione dei due cimiteri Capoluogo e Colli di Monte San Giovanni Campano. Da tempo non c’è più disponibilità di loculi per la degna sepolture dei nostri cari; da tempo sono state esaurite tutte le riserve che dovrebbero essere pari al 20% per far fronte ad eventuali emergenze o calamità; come pure i provvisori, tutti occupati. Da tempo si fa ricorso al riciclo di loculi di vecchia fattura ed a tumulare le salme in loculi “a prestito” da parenti, amici e conoscenti. Alla data odierna si contano oltre 150 salme che sono in attesa di una degna e definitiva sepoltura. Inutili sono stati i nostri costanti e reiterati solleciti anche in sede di Consiglio Comunale tesi a spronare il Sindaco Cinelli e l’attuale maggioranza a realizzare nuovi loculi. Le risposte sono state: inerzia, insensibilità, incuria, incapacità, inefficienza ed inettitudine. Intanto si continua ad assistere ai vergognosi ed indecorosi continui spostamenti di bare da un loculo all’altro come se le salme dei nostri cari defunti non avessero alcuna dignità ed alcun diritto di riposare in pace, ma fossero considerate meri pacchi da appoggiare e spostare da una parte all’altra. Questo Sindaco, con menefreghismo inaudito, non solo non è stato in grado di pianificare e realizzare un numero adeguato di loculi ma, a questo punto, data la reiterata emergenza, avesse almeno pensato di far ricorso all’installazione di “moduli prefabbricati temporanei”, niente proprio, buio e menefreghismo totale. Purtroppo non è capace neanche in questo però, quando lo ha fatto lo ha installato sull’area a verde in prossimità dell’ingresso – un vero e proprio scempio.

Mai nella storia del nostro comune si era verificato un tale scenario, inconcepibile, inaudito.

