MSGC – Chiaiamari, una giornata ecologica all’insegna della responsabilità e dell’impegno condiviso

Fare Verde Monte San Giovanni Campano, gruppo d’azione di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, ha organizzato con successo una nuova giornata ecologica il 19.10.2025, riaffermando il valore della cittadinanza attiva e della tutela ambientale come pilastri di una comunità consapevole e solidale.

L’iniziativa realizzata a Chiaiamari ha visto la partecipazione energica e concreta dell’Assessore all’Ambiente, del Vicesindaco, dell’Assessore alla Cultura e del Consigliere con delega ai lavori pubblici, che hanno scelto di esserci senza protagonismi, dimostrando che la politica può e deve essere servizio, non passerella.

Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Fabiana Coratti, che ha preso parte alla giornata come volontaria, testimoniando con il suo esempio che l’amore per l’ambiente non ha bisogno di appartenenza partitica, ma di gesti.

Il Presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, primo volontario tra i volontari dell’ambiente, ha voluto esprimere profonda gratitudine agli iscritti giunti da Patrica, Atina, Paliano, Morolo e Castelliri, rafforzando il senso di rete e collaborazione tra territori. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al Presidente del Comitato Civico “L’Avamposto Valle del Sacco” di Supino per la gradita partecipazione.

“Chi ama la Terra non la sporca: ogni gesto pulito è un seme di futuro.”

Fare Verde Provincia di Frosinone APS continuerà a promuovere azioni concrete, educative e inclusive, perché solo insieme possiamo costruire un ambiente sano, bello e giusto per tutti.

Fare Verde Monte San Giovanni Campano, Fare Verde Provincia di Frosinone APS