Poco dopo le 21 di ieri sera in un box pertinente un’ abitazione in Chiaiamari un’ auto è andata in fiamme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando di Frosinone con APS ed autobotte e’ valso allo spegnimento ed al contenimento dell’incendio evitando la propagazione all’ intera abitazione.Le operazioni di intervento si sono concluse poco dopo la mezzanotte.

