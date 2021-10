MSGC – Casse comunali in attivo

Come già anticipato dal Sindaco uscente Angelo Veronesi con il suo intervento nel corso della prima seduta consiliare dell’era Cinelli, l’Amministrazione Veronesi lascia un bilancio sano e solido. E’ quanto conferma il sindaco uscente Veronesi con propria nota a seguito di STRAORDINARIA VERIFICA DI CASSA e della gestione del servizio di tesoreria effettuata venerdì scorso 22 ottobre 2021, presso la sede comunale, alla presenza del sindaco attuale Emiliano Cinelli, il Sindaco uscente Angelo Veronesi, il Segretario Generale dott.ssa Caterina Nicoletti, il Responsabile del Servizio finanziario dott. Vona Ludovico ed il Revisore dei Conti dott.ssa Elena Tullio.

Da tale verifica è risultato un attivo di € 1.594.242,96 a fronte di € 10.204.423,66 per la parte “entrate” ed € 8.610.180,70 per la parte “uscite”.

Il Veronesi ribadisce che nonostante le innumerevoli opere opere realizzate su tutto il territorio nel corso delle sue due consiliature, lascia un bilancio in positivo. Ricorda che nell’insediamento della sua prima consiliatura, maggio 2011, trovava un debito di oltre tre (3) milioni di euro, cui andavano aggiunti altri novecento (900) mila euro per richiesta risarcimento danni per sinistro avvenuto nell’anno 1980.

Con oculatezza e tanta parsimonia condotta da buon “Pater familias”, con mirate spese in uscita e con taglio dei servizi affidati all’esterno che comportavano esosi esborsi, pari a diverse centinaia di migliaia di euro, quali la manutenzione della pubblica illuminazione ed altri, la rinegoziazione in diminuzione di altre 180.000 euro del contratto di affidamento della gestione raccolta rifiuti ed il taglio di altre spese superflue, ebbe a risanare il bilancio comunale.

Rammenta che si paventava addirittura la sospensione degli stipendi al personale dipendente e addirittura il pre-dissesto.

< Sono fiero ed orgoglioso, unitamente a tutti i consiglieri che mi sono stati vicino, di ciò che in questi anni sono e siamo riusciti a realizzare per l’interesse pubblico e per il bene della nostra bella città di Monte San Giovanni Campano. Il tutto peraltro nonostante il molto tempo distolto per far fronte alle stagioni delle denunce, delle angherie, dei veleni e degli attacchi personali – conclude Veronesi>.

