MSGC, Belli (GN): “Sostenere le imprese e commercianti locali”

Siamo giunti alla celebrazione della Pasqua 2021, dopo un anno difficile e inondato da parecchie criticità non solamente in ambito nazionale ma anche comunale come Monte San Giovanni Campano. Le criticità sanitarie, dovute alla pandemia con la quale ormai conviviamo da un anno e che ha visto portarci via i nostri affetti più cari, il più delle volte senza neanche potergli dare un ultimo saluto. Abbiamo visto medici, dal principio con scarsi equipaggiamenti, cercare di combattere il virus senza sosta; forze dell’ordine; lavoratori di supermercati e tutti coloro che responsabilmente sono stati a casa per evitare il diffondersi del virus. Insomma dal dopoguerra ad oggi gli italiani si sono uniti, nessuno escluso, per debellare questo nemico invisibile, ma ora c’è bisogno che qualcuno aiuti una buona parte di italiani sul piano economico. Passato un anno purtroppo constatiamo, dai media e dalle loro interviste che moltissimi commercianti stanno affrontando un periodo buio, dovuto alla crisi economica data dalle ripetute imposizioni di chiusura. Siamo i primi a dire che se c’è pericolo elevato di contagio bisogna adottare misure adeguate, ma altrettanto bisogna far sì che le perdite delle piccole e medie imprese e delle partita Iva vengano colmate, in quanto non per colpa loro si trovano in difficoltà. Ci auspichiamo che il governo, fino ad ora non tanto diverso dal Conte due, si ingegni per aiutare le tante famiglie che non sanno come andare avanti. L’invito per tutti è quello di sostenere le piccole imprese e aziende del territorio comunale con l’acquisto di prodotti tipici, non solo contribuendo a un aiuto sostanziale all’economia ma anche non dimenticando le tradizioni nostrane.

Comunicato stampa a Maria Lucia Belli Presidente GN MSGC

