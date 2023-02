MSGC, Belli (GN): “Cibo sintetico, no grazie”

Da ormai diverso tempo si parla di un’introduzione anche in Italia di cibi sintetici e di vendita di farine fatte di grilli. Due cose che non hanno a che vedere con le nostre tradizioni culinarie.

Fortunatamente c’è stato un radicale cambio di passo sul difendere i nostri amati alimenti, minacciati sempre di più da chi li copia e ne deturpa il marchio e chi non vuol capire che in Italia abbiamo eccellenze gastronomiche ed enogastronomiche invidiabili in tutto il mondo.

Pieno sostegno al ministro della sovranità alimentare dell’agricoltura e delle foreste Francesco Lollobrigida, che ogni giorno si trova a difendere i nostri prodotti da numerosi attacchi provenienti da chi vuole farci mangiare grilli, cavallette e molto altro e chi invece vuole smerciare carne sintetica in modo irrefrenabile.

Studi e studiosi immunologi dimostrano che in laboratorio non potremmo mai ottenere quelle sostanze a cui la fisiologia del nostro organismo è abituata, si perderebbe tutta la biodiversità contenuta in un singolo filo d’erba, si perderebbe il gusto il sapore, andando verso una innaturalezza senza fine.

La nostra salute è in grave pericolo. Cambieremo tutto il nostro microbiota intestinale, fatto di ospiti microscopici che vivono nel nostro intestino, divenuti la cartina tornasole della nostra salute.

Una dieta corretta con giusto apporto di proteine, carboidrati e lipidi è quello che basta a una vita sana, controlli a tappeto di tutti quei fattori inquinanti che ci consumano, senza cercare scorciatoie a dir poco deleterie. Cibi che per essere creati hanno un grave impatto ambientale, perché richiedono molta acqua e tanta energia.

Come presidente di Gioventù Nazionale Monte San Giovanni Campano voglio e vogliamo dare eco alla battaglia del ministro Lollobrigida, gridando VIVA IL CIBO ITALIANO E VIVA IL KM0!

Maria Lucia Belli Presidente GN MSGC

COMUNICATO STAMPA