MSGC, Belli (Fare Verde): “Un cucciolo sotto l’albero”

Non c’è cosa migliore che regalare, per il Natale, amore e famiglia a chi non ha avuto il privilegio di conoscerla. Due doni che impacchettati con un bel fiocco farebbero felici i nostri animaletti da compagnia, che non chiedono oggetti materiali ma solo un caldo focolare. Un cucciolo sotto l’albero è una scelta coraggiosa perché una volta “scartato il dono” lo terrai con te tutta la vita. Molti sono davvero disposti a questo? Forse in tanti anzi tantissimi sono molto più coinvolti e mossi da un grande sentimento, per tanti altri invece non ha importanza e dopo il prima Natale passato con il fedele amico migliore dell’uomo lo abbandonano. Si accorgono dell’impegno che ci vuole per accudirlo e della loro non piena disponibilità a fare sacrifici. Scegliere un amico fedele come un cane o un gatto vuol dire cambiare la propria vita, scegliere di stare a casa per capodanno perché i botti sarebbero deleteri, scegliere di passare le vacanze con loro e non abbandonarli alla prima scomoda occasione. Il fenomeno del randagismo è in aumento perché mancano controlli soprattutto delle nascite. Un cucciolo sotto l’albero è quindi una scelta di vita coraggiosa, che può solamente regalarti bellissime emozioni, sapere su chi contare per il resto della vita è un privilegio che l’uomo ha perché legato inevitabilmente a un’amicizia forte come quella tra uomo e cane. È solo per pochi e quindi se volete donare una seconda vita a un cane del canile o a un nuovo cucciolo fatelo solamente se siete poi disposti a farlo restare con voi per sempre.

Comunicato stampa a firma di Maria Lucia Belli Responsabile Fare Verde Frosinone- gruppo Giovani e gruppo tutela animali.

