MSGC, Battisti: “Con la svastica offesa intera comunità”

“Sono delusa e amareggiata per quanto accaduto a Monte San Giovanni Campano, dove è apparsa un’enorme svastica nel giorno di Pasqua in località Colli. Si tratta di un atto inqualificabile, che offende una intera comunità.

Il tentativo di derubricare il tutto a una ‘bravata’ è inammissibile. Questi sono gesti figli di una cultura politica che in questi anni ha inneggiato a fascismo e nazismo, in Italia e in Europa. Esprimo vicinanza a tutti i cittadini e in particolare al sindaco Emiliano Cinelli, comprendendo appieno il suo rammarico”.

Così in una nota Sara Battisti consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio.

COMUNICATO STAMPA