MSGC – Aumentano le indennità per gli amministratori comunali. La crisi economica è finita almeno per loro

A Monte San Giovanni Campano deve essere terminata la crisi economica e non ce ne siamo accorti visto che per gli attuali amministratori comunali sono in arrivo ulteriori aumenti per l’indennità di funzione. Una buona befana per gli amministratori comunali con gli aumenti corposi dello STIPENDIMONTE che non erano obbligatori e ai quali avrebbero potuto rinunciare. Quando arrivarono i primi aumenti per l’indennità di funzione ,una parte dell’opposizione, che non fiancheggia la maggioranza, propose di creare con gli aumenti per l’indennità un fondo dedicato alle emergenze economiche delle famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economica . Proposta per il bene comune che è entrata ad un orecchio degli amministratori comunali ed è uscita dall’altra.

Gli ulteriori aumenti corposi dell’indennità di funzione arriveranno puntuali tra pochi giorni e scatteranno dal 1° Gennaio 2024. Il Comitato Civico Free Monte illustra come saranno articolati gli aumenti delle indennità di funzione degli amministratori comunali

Il sindaco nel 2024 percepirà € 4140,oo mensili a fronte dei 3707,64 mensili che ha percepito nel 2023 ;

Il vicesindaco nel 2024 percepirà € 2,277, oo pari al 55% dell’indennità mensile prevista per il sindaco;

Tutti gli assessori percepiranno 1863,oo mensilmente , pari al 45% dell’indennità mensile prevista per il sindaco.

L’aumento più basso lo riceverà il presidente del consiglio comunale che percepirà € 414,oo mensili pari al 10% dell’indennità mensile che spetta al Sindaco.

Il consiglio ai giovani Monticiani: Cari ragazzi, studiate da amministratori comunali che si guadagna bene.

Comitato Civico Free Monte.

COMUNICATO STAMPA

