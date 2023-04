MSGC, applauditissima esibizione della Banda musicale della Polizia di Stato

tanding ovation per i musicisti della Polizia di Stato, che si sono esibiti in un vasto repertorio, allietando l’ entusiasta pubblico intervenuto per l’occasione.

Nella serata di ieri, nell’ambito delle iniziative promosse per i festeggiamenti in onore della Madonna Santissima del Suffragio, a Monte San Giovanni Campano, si è esibita la gloriosa orchestra della Polizia di Stato, apprezzata sia in Italia che all’estero.

Graditissima ed applauditissima l’esibizione, con standing ovation per i musicisti della Polizia di Stato, che hanno allietato il pubblico, intervenuto per l’occasione, con un vasto repertorio; in chiusura è stato eseguito il sempre emozionante Inno d’Italia, “Il Canto degli Italiani” composto da Michele Novaro.

Finalità dell’iniziativa è stata quella di promuovere e diffondere i valori della legalità attraverso la cultura musicale, a testimonianza della vicinanza della Polizia di Stato alla cittadinanza, anche attraverso il linguaggio universale della musica.

La Banda musicale è stata fondata nel 1928 e sin da allora ha rappresentato la Polizia di Stato anche in ambito internazionale, con concerti in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta.

Le collaborazioni con artisti di fama internazionale come Claudio Baglioni, Mariella Devia, Leon Bates, Stefano Bollani, Amii Stewart ed altri grandi cantanti sono una testimonianza dell’alto livello qualitativo raggiunto anche nelle esecuzioni più impegnative.

COMUNICATO STAMPA