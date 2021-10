MSGC – Ancora molti cantieri aperti e da aprire grazie alla precedente Amministrazione Veronesi che lascia anche un bilancio solido

Continua senza sosta la realizzazione di opere pubbliche pianificate e messe in atto dalla precedente Amministrazione Veronesi. A darne notizia proprio il Sindaco uscente Angelo Veronesi e l’attuale Capogruppo della lista “Impegno Comune” Michele Ciardi: < Siamo fieri ed orgogliosi di informare i nostri concittadini che l’impegno costante ed inesauribile teso alla crescita ed il miglioramento della nostra cara città, ha comportato, già da diversi anni, la realizzazione di opere strategiche necessarie a migliorare la vita dei nostri concittadini sotto ogni punto di vista, soprattutto della sicurezza, della necessità e della riqualificazione di zone in stato di degrado. Oltre le innumerevoli opere già realizzate, per almeno altri due/tre anni avremo cantieri aperti ovunque, sì perché abbiamo sempre lavorato solo ed esclusivamente per il bene del paese senza secondi fini e senza organizzare le attività per ritorni diversi, come per esempio quello elettorale. Nonostante tutto, lasciamo anche un bilancio solido, sano e virtuoso, tant’è che le imprese che offrono lavori, servizi e/o forniture vedono liquidate le proprie fatture nel giro di 30 giorni; non come negli anni precedenti ove erano necessari mediamente 2 anni e mezzo e ciò lo si può verificare presso l’ufficio ragioneria del comune. Ma passiamo ad elencare quanto detto: dopo lo stop da noi voluto nella settimana pre-elettorale per motivi di correttezza, ripartiranno i lavori di bitumatura di circa altri quindici tratti di sedi viarie comunali; a brevissimo inizieranno i lavori di riqualificazione della piazza di Anitrella; possiamo dire che è quasi completato il parcheggio realizzato a Vaglie San Nicola; è già arrivato e deve solo essere installato l’innovativo “Servizio Igienico Autopulente” di ultima generazione previsto in via Valle ma che la nostra Amministrazione, ascoltando come sempre il parere dei concittadini, ha deciso poi di spostarne la collocazione; sono ormai arrivate tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione della fontana decorativa che impreziosirà piazza Marconi, resta solo l’acquisto dei materiali e l’affidamento dei lavori; è in fase di completamento la realizzazione del marciapiede Colonnette – Ciccarelli ed è stata già predisposta la realizzazione del tratto al Centro-Capoluogo tra la banca Unicredit ed il locale Sfornabontà; a brevissimo partiranno i lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede a Reggimento ed un muro di contenimento a Quercia Pelosa; a breve verranno realizzati nuovi blocchi di loculi sia nel Civico Cimitero del Capoluogo che in quello di Colli; sono già in atto lavori di cementificazione di diversi tratti di strade rurali e vicinali divenuti ormai quasi impraticabili, per non parlare della realizzazione del manto sintetico ed altri lavori di adeguamento/miglioramento in tutti e tre i campi sportivi comunali; continuano senza sosta i lavori di messa in sicurezza / demolizione e ricostruzione di diversi edifici scolastici in tutto il territorio comunale con l’edificio “Angelicum” che sarà demolito e ricostruito a partire dall’anno prossimo venturo.

Un programma serio e concreto, ecco il perché siamo stati definiti “l’Amministrazione del fare”, perché quello che programmiamo e realizziamo va oltre e guarda al futuro, ad un futuro migliore; una ulteriore testimonianza di Amore nei confronti di Monte San Giovanni Campano e dei nostri concittadini ai quali diciamo di stare tranquilli perché noi continueremo ad esserci, ad essere vicino a tutti, ad ascoltare tutti ed a cercare di risolvere i problemi di tutti, ininterrottamente e senza risparmio di energie, con l’impegno e la concretezza di sempre >.

COMUNICATO STAMPA

