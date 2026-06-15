MSGC – Amministrative 2027: nasce un nuovo movimento fondato sulla socialità, l’inclusione, ascolto e partecipazione

Un gruppo di amici di Monte San Giovanni Campano ha da tempo avviato un percorso per la formazione di un movimento in vista delle elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2027.

Il progetto politico del movimento, che pone le proprie basi e si caratterizza sull’aspetto socio-culturale riunito nel nome “Bene Comune”, pone al centro la persona come soggetto principale su cui fondare la fase amministrativa, e tende a contrastare l’isolamento in cui versano attualmente le varie frazioni del Comune.

Pertanto, i pilastri fondamentali del progetto, prevedono:

una forte attenzione alla socialità e all’inclusione, con il potenziamento del sostegno ai cittadini e alle loro esigenze;

il rilancio del territorio attraverso l’ascolto, accogliendo le istanze ma anche le proposte proveniente dai cittadini stessi;

collaborare e interagire con le Associazioni già presenti e operanti sul territorio;

promuovere la nascita di Comitati di Frazione che garantiscano un collante fra le varie realtà territoriali;

la consapevolezza che le diverse realtà territoriali rappresentino un arricchimento, un valore aggiunto e un’opportunità per la comunità nel riconoscimento del Centro Capoluogo come snodo politico-sociale e culturale della Città;

l’attenzione e il rispetto del territorio, del patrimonio artistico-culturale e ambientale come Bene da preservare, custodire, proteggere e valorizzare.

Prende quindi ufficialmente il via il percorso politico/amministrativo in vista delle elezioni della primavera del 2027 a Monte San Giovanni Campano e il gruppo di amici costituenti, annunciandone la nascita, individuano nella persona del dott. Donato Traversari, il rappresentante principale cui affidare, organizzare e promuovere, le linee istituzionali e programmatiche del movimento “Bene Comune” e, ribadendo come già sottolineato, ponendosi al confronto aperto con le Associazioni e i gruppi presenti sul territorio.

Monte San Giovanni Campano