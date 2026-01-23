MSGC – Altro scempio nel civico Cimitero

I Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Impegno Comune” Michele Ciardi ed Angelo Veronesi tornano sull’argomento cimiteriale: <Con profonda tristezza e sofferenza interiore rappresentiamo che continua il deturpamento del nostro civico cimitero del Capoluogo. L’attuale Amministrazione ha in essere un altro obbrobrio, un’altra sciagurata scelta che evidenzia una grande inettitudine ed incapacità. Non bastava il blocco di loculi in cemento issato infelicemente nell’area a verde adiacente l’ingresso, peraltro sovrastante le sepolte salme dei nostri cari defunti e di cui più volte, mentendo, ne è stata assicurata la rimozione. In questi giorni è stata predisposta la base per l’installazione di un altro blocco di loculi provvisori previa rimozione del preesistente tappeto a verde di erba naturale e del cipresso. Oltretutto tale corpo andrà a coprire e deturpare un altro prospetto armonico del “padiglione cimiteriale”. Il luogo decoroso per la dignitosa sepoltura dei nostri cari sta diventando uno sconcio; da rimanere impietriti. A questo punto noi diciamo, anzi urliamo, BASTA!!, è ora di finirla con il protrarsi di interventi provvisori che stanno portando alla rovina un “Camposanto” tra i più armoniosi e decorosi, e ritenuto dai dolenti e visitatori, il “primo della provincia”>.

