MSGC – Abbandono dei rifiuti in via Arajetta, il monito di Fare Verde agli incivili

I volontari di Fare Verde Monte San Giovanni Campano , il giorno 15.11.2023, hanno rinvenuto abbandonati i rifiuti anche speciali in via Arajetta in Monte San Giovanni Campano dietro al cartello divieto scarico rifiuti. Il Dott. Marco Belli dirigente nazionale di Fare Verde ETS ODV oltre a chiedere la rimozione dei rifiuti abbandonati , ammonisce gli incivili che abbandonano i rifiuti in ogni dove a Monte San Giovanni Campano: << ” Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge 137/2023 che stabilisce l’applicazione di un’ammenda penale anche nel caso in cui l’abbandono dei rifiuti è compiuto da privati cittadini che non sono a capo di un’attività produttiva”. La legge specifica che «1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio». Dal 10 ottobre 2023, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posti in essere da un cittadino comune, sono sanzionati non più con una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro bensì penalmente, al pari di quello realizzato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria si rinviene nell’articolo 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.

Se sarà Fare Verde Monte San Giovanni Campano a identificare gli incivili che abbandonano i rifiuti , come è già accaduto , si sappia che le conseguenze saranno spiacevoli. >>

Comunicato stampa Fare Verde Monte San Giovanni Campano