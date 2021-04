Era rimasto schiacciato da una quercia mentre la stava tagliando, le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorritori del 118, tanto da dover disporre un trasferimento in eliambulanza in un nosocomio romano dove purtroppo poco fa e’ dececeduto.L’uomo A.C. 64enne di Monte San Giovanni Campano,lascia moglie e tre figli. Cuoco ed imprenditore molto conosciuto in città ha lasciato tutti nell’incredulità.

