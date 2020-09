MSG Campano (FR) – Zaino Solidale, anche Gioventù Nazionale parteciperà per il terzo anno consecutivo

Ritorna lo Zaino Solidale iniziativa provinciale a cui anche Gioventù Nazionale MSGC parteciperà per il terzo anno consecutivo. Queste le parole della Presidente del circolo cittadino Maria Lucia Belli:” Questo inizio di anno scolastico è molto insolito e diverso dai precedenti, la scuola è chiusa dai primi di Marzo a causa del Covid e ci auguriamo che i nostri studenti possano ritornare tra i banchi nella piena serenità possibile, anche se lo vediamo difficile viste le tante indecisioni e la mancata efficienza nel risolvere tempestivamente il problema. Ma come ogni anno il caro libri si fa sentire e i prezzi restano comunque alti per il materiale scolastico, anche se la scuola dovesse proseguire a casa libri, quaderni e penne non possono mancare. Il nostro pensiero come sempre è rivolto a tutte quelle famiglie che non riescono a sostenere queste spese, soprattutto a causa del lockdown in molti sono rimasti senza lavoro. Per il nostro comune chi volesse donare può recarsi alla cartolibreria La Coccinella (LOC Anitrella ) e lasciare o acquistare qualcosa dal 7 al 30 settembre .Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che avranno un pensiero per chi ne ha bisogno.”

COMUNICATO STAMPA

