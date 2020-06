MSG Campano (FR) – Siccità e acqua razionata per i soliti noti.

Siccome è tornata la siccità ufficiale per una parte della popolazione è arrivata puntuale anche l’ordinanza Sahariana oops sindacale che proibisce l’uso dell’acqua potabile per usi diversi da quelli igienici. Ordinanza emessa dal sindaco di Monte San Giovanni Campano al quale deve essere sfuggito il fatto che era già in vigore il piano di razionamento dal giorno 8 Gennaio 2020 aggravato con tanta spiritosaggine di ACEA con il nuovo piano di turnazione del 29.6.2020 per le stesse aree e per le stesse persone che in precedenza hanno avuto l’acqua razionata durante l’inverno . Continuano ad avere l’acqua razionata ad oltranza (circa 16 anni) tutti quelli che abitano in Via Santa Filomena incr. Via S. Lucia (Colli), Via Colli Centro (San Lorenzo),Via Colle Scalone, Via Vado Cerro, via Selva Piana, parte di via Campolato, Via Campolarino, parte di Via Brecciaro, Via Ara le Gotte, Via Colle Josa, Via Colle Mastromattei, Vai Santa Filomena, Via Macchie Zona Anitrella tutti Tutti, Centro Storico capoluogo. Oltre a ciò ci sono le aree non menzionate come ad esempio Girate. Quest’anno l’ordinanza della siccità spiritosa presenta una novità sostanziale: AL COMUNE SI SONO RESI CONTO CHE CI SONO UN PO’ TROPPE PISCINE PRIVATE (TANTE ABUSIVE) E QUINDI IL SINDACO HA PROIBITO L’USO DELL’ACQUA POTABILE PER TUTTE LE PISCINE. Se c’è siccità dovrebbe esserci per tutti e invece è quì che casca l’ASINO ed infatti avviene l’esatto contrario: CIRCA LA META’ DELLA POPOLAZIONE HA L’ACQUA POTABILE 24 ORE SU 24 mentre l’altra metà è costretta a lesinarla o addirittura attingerla dalle sorgenti o dalle autobotti come è già accaduto troppe volte. A questo punto il Governo Italiano dovrebbe prendere atto del nostro ritorno al passato e ci dovrebbe finanziare l’acquisto degli asini a quattro zampe per il trasporto dell’acqua potabile.

Fare Verde Gruppo Monte San Giovanni Campano.