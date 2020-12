MSG Campano (FR) – Fare Verde Giovani Frosinone: “Loro lo hanno versato, noi lo doniamo”

Presso la sede dell’Avis di Monte San Giovanni Campano vi saranno le donazioni di sangue nell’ambito della campagna dal titolo “Loro lo hanno versato, noi lo doniamo”. Per celebrare la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale,

del 4 novembre, Fare Verde Giovani Frosinone organizza la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue, promossa appunto dall’associazione ambientalista Fare Verde e dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia.

La manifestazione è giunta alla terza edizione è un grazie va al coordinatore nazionale Silvano Olmi e all’Avis di MSGC per la disponibilità concessa ai giovani ragazzi di Fare Verde Frosinone. “Ci sentiamo vicini a tutti coloro che in questo difficile momento sono stati colpiti dal COVID e ora più che mai un piccolo gesto, come la donazione di sangue, può fare la differenza”

Maria Lucia Belli Responsabile Fare Verde Frosinone- Gruppo Giovani e Tutela Animali

