MSG Campano (FR) – Covid-19, il sindaco Veronesi: “Tasso altissimo di contagi, rischiamo zona ROSSA”

Carissimi concittadini, purtroppo devo comunicarvi che nella nostra città, nella decorsa settimana, si è registrata una consistente impennata di contagi al Covid-19. Solo nella giornata odierna si sono registrati n. 27 casi di positività che ci porta ad un totale di n. 117 positivi. Un tasso altissimo.Vi esorto ancora una volta a porre attenzione alle disposizioni impartite ed al rispetto delle regole.

RISCHIAMO LA ZONA ROSSA –

E’ necessario il rispetto delle disposizioni e delle regole richiamate in ogni mio comunicato.

E’ un momento particolare. Siamo chiamati a fare dei sacrifici a tutela della salute e per il bene comune.

Serve da parte di tutti un cambio di passo per piegare la curva epidemica; in particolare occorre:

Uso della mascherina;

Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

Igienizzazione frequente delle mani;

Evitare di creare assembramenti.

Una raccomandazione particolare per le persone positive: restate in casa. Lo stesso dicasi per i familiari conviventi da porsi in isolamento fiduciario.

Sottolineo di evitare situazioni “conviviali” ed assembramenti nei bar ed esercizi commerciali.

Al Comando Polizia Locale è stato conferito incarico di monitorare costantemente il territorio al fine di scongiurare assembramenti.

Comunicato stampa a firma del Sindaco Angelo Veronesi