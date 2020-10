MSG Campano (FR) – Coronavirus, 18 nuovi casi positivi. Il sindaco: “Buonsenso e rispetto delle regole”

Il sindaco di Monte San Giovanni Campano, Veronesi, ha comunicato ai cittadini che visto la notevole crescita di contagi di coronavirus tra ieri e oggi,18 cittadini positivi, fa un appello al buonsenso e al rispetto di tutte le regole.Rispettare le misure di sicurezza e di usare obbligatoriamente la mascherina, evitare assembramenti, obbligo di distanziamento sociale e frequente igienizzazione delle mani, continua il sindaco, rispettiamo le regole per noi, i nostri cari e per l’intera collettività.Massimo senso di responsabilità in particolare in questo momento. Uniti si vince.

In allegato comunicato del sindaco.

foto web

Correlati