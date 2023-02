MP Racing al via del TIVM

Anche in questo 2023 il Team Mp Racing ha dato fiducia alla nostra struttura per occuparsi della parte Mediatica del Team Romano.

Anche in questa stagione Mp Racing si dividerà tra Rally,Salite e qualche Slalom di zona. La novità già presentata alla Castellana è la Mini Cooper che verrà guidata dall’esperto ANGELO MONTI decano del Motorsport, poi la competitiva Peugeot 106 Gr. A guidata da Marcello Monti e per finire Emanuele Protani che guiderà l’altra New Entry la Peugeot 206. I tre piloti parteciperanno al TIVM e in più prenderanno parte alla prestigiosa Salita di Ascoli. Per il settore Rally useranno la Peugeot 106 versione N la coppia Protani-Monti iniziando dopo l’estate sicuramente con Pico. Una stagione ricca d’impegni per il Team di Velletri che ringrazia tutti gli sponsor che supportano la stagione.

