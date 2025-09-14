MOZZARELLA DI BUFALA, COLDIRETTI LAZIO: “DAL TAVOLO IN REGIONE OPPORTUNITÀ CONCRETE PER GLI ALLEVATORI”

Un incontro positivo quello che si è svolto in Regione sul comparto bufalino, fortemente voluto da Coldiretti Lazio, che ne aveva fatto richiesta proprio nei giorni scorsi.

“Il lavoro portato avanti in questi mesi ha dato i suoi frutti – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri –. A breve la pubblicazione dei bandi. Tutte le nostre richieste sono state accolte. L’obiettivo è quello di costruire una corsia preferenziale sul mercato per la mozzarella di bufala del Lazio, sostenendo la produzione e la valorizzazione, eccellenza identitaria del nostro territorio”.

Tempestivo l’intervento regionale che aiuterà con modalità e contenuti la contrattazione sul prezzo del latte, evitando le solite speculazioni. Pronti gli elenchi che identificano i caseifici coinvolti, che smaltiranno il latte in eccesso, grazie alle associazioni del terzo settore.

“È un risultato importante – conclude Granieri – che rafforza la filiera bufalina, chiamata a fronteggiare sfide difficili tra costi di produzione crescenti e concorrenza sleale. Andremo avanti con determinazione per consolidare questi strumenti e difendere fino in fondo il valore del Made in Lazio”.