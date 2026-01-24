MOVIMPRESE, RIGHINI: «RISULTATO CHE PREMIA INVESTIMENTI, PROGRAMMAZIONE E SOSTEGNO AL TESSUTO PRODUTTIVO LAZIALE»

«I dati del report Movimprese 2025 certificano che il Lazio è oggi la prima regione italiana per crescita delle imprese. Un risultato che non arriva per caso, ma che è il frutto di scelte politiche chiare, di una programmazione responsabile e di una visione che mette al centro chi produce e crea lavoro».

Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Nonostante un contesto internazionale difficile, anche grazie all’importante lavoro svolto dall’assessore Angelilli, abbiamo costruito condizioni favorevoli per investimenti, semplificazione e sostegno alle imprese, a partire dalle filiere produttive e dell’agroalimentare, che rappresentano un asset strategico per la nostra economia. Ora l’obiettivo è consolidare questo primato e renderlo strutturale. Continueremo a lavorare per un Lazio sempre più competitivo, che crea crescita, lavoro e fiducia», conclude l’assessore Giancarlo Righini.