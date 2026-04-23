MOVIMPRESE, Maura (FdI): “Lazio locomotiva d’Italia grazie a strategia vincente della Giunta Rocca”

“Regione Lazio prima in Italia per saldo imprenditoriale e tasso di crescita secondo i dati del report

Movimprese relativi al primo trimestre del 2026. Numeri che parlano chiaro, evidenziando come il Lazio sia

un territorio sempre più attrattivo, terreno fertile per nuove imprese e per gli investimenti. Un risultato che

certifica la qualità, l’efficienza e il grande lavoro dei nostri imprenditori, che con coraggio, visione e

determinazione favoriscono lo sviluppo del territorio, ma che sta anche a testimoniare l’efficacia delle

strategie della Regione Lazio In questi anni da parte del presidente Francesco Rocca, dell’assessore allo

Sviluppo economico Roberta Angelilli, della Giunta e della nostra maggioranza, c’è stata un’attenzione

costante e un sostegno concreto verso chi fa impresa, con investimenti importanti nel campo

dell’innovazione, semplificando le procedure e incentivando la competitività. Sapere che nel Lazio c’è stato

un incremento di 2477 imprese è un dato che ci rende orgogliosi, ma come ha giustamente evidenziato il

presidente Rocca ci mette di fronte ad una grande responsabilità, quella di consolidare e migliorare

ulteriormente questi numeri, creando le condizioni per uno sviluppo duraturo e diffuso in grado di favorire sempre maggiori opportunità di investimento e occupazione. Il nostro impegno da questo punto di vista

sarà massimo”.

Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura, vicepresidente Commissione Sviluppo e Attività produttive.