Movimento Popolare Lega Aurunca: un primo passo verso la riqualificazione del cimitero di Itri

Il Movimento Popolare Aurunco esprime soddisfazione per l’annuncio dell’aggiornamento della Commissione di Vigilanza sui lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Itri, fatto dal Comune attraverso il Commissario prefettizio.

(COMUNE DI ITRI, DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 98 del Reg. Data 14/11/2024 OGGETTO: AGGIORNAMENTO COMPONENTI COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI).

Questa notizia, arrivata a pochi giorni dalla nostra denuncia pubblica riguardo le condizioni di degrado del cimitero, rappresenta un importante passo in avanti verso la risoluzione di una situazione che ormai da troppo tempo inquietava la comunità.

Il nostro impegno costante a favore della dignità dei defunti e delle famiglie itrane, unite nella richiesta di un cimitero decoroso e sicuro, ha finalmente trovato una risposta istituzionale. Le condizioni di abbandono e degrado che avevano reso il cimitero una vera e propria vergogna per la nostra cittadinanza sono state portate all’attenzione pubblica grazie al lavoro del nostro comitato, che da tempo denuncia l’inefficienza nella gestione dei servizi cimiteriali e la necessità di interventi urgenti per il suo ampliamento e messa in sicurezza.

L’annuncio del Commissario prefettizio, che ha confermato l’aggiornamento della Commissione di Vigilanza, rappresenta un passo significativo nella giusta direzione. Con la creazione di una commissione competente e dedicata, che avrà il compito di monitorare i lavori di ampliamento e di gestione dei servizi cimiteriali, il Comune si impegna a porre rimedio a una situazione di evidente disattenzione. L’aggiornamento della commissione è una risposta concreta e tempestiva alla nostra richiesta di maggiore attenzione per la riqualificazione di uno spazio che è tanto simbolico quanto necessario per tutta la comunità itrana.

Vogliamo sottolineare come questo risultato sia frutto di un’azione collettiva e di una mobilitazione popolare che ha avuto il merito di fare pressione sulle istituzioni, richiamandole alle loro responsabilità nei confronti di un tema tanto delicato. Tuttavia, questo è solo il primo passo di un percorso che deve ancora proseguire. Non ci accontentiamo di un annuncio, ma chiediamo che le promesse vengano tradotte in fatti concreti e che la commissione si riunisca al più presto con un calendario preciso e trasparente che permetta ai cittadini di monitorare i progressi e che preveda anche il confronto con il Comitato dei Cittadini.

Il Movimento Popolare Lega Aurunca continuerà a vigilare e a sollecitare ogni azione necessaria affinché il cimitero di Itri diventi finalmente un luogo di rispetto, memoria e cura, degno delle persone che vi riposano e delle famiglie che vi si recano quotidianamente.

Invitiamo quindi i cittadini a restare uniti e a non abbassare la guardia, affinché il successo di questa battaglia non venga vanificato e Itri possa finalmente avere un cimitero all’altezza delle sue tradizioni e del rispetto che ogni defunto merita.

Comunicato stampa Movimento Popolare Lega Aurunca