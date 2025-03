Movimento Civico Sanità e Territorio: “Una buona notizia la nomina del dottor Arturo Cavaliere a DG”

La nomina del dottor Arturo Cavaliere a Direttore Generale della Asl di Frosinone da parte del Presidente Rocca è sicuramente una buona notizia, non solo per il suo curriculum. Essa, infatti, consente anche, a noi del Movimento Civico Sanità e Territorio, di riprendere quelle relazioni a livello locale che ci avevano consentito nel tempo di realizzare alcuni importanti obiettivi per l’ospedale SS Trinità di Sora, ma che si erano interrotte nel periodo di vagatio. Noi contiamo di continuare su quella strada che ci ha visti in un rapporto costante, reciprocamente rispettoso e leale, con le dirigenze della Asl di Frosinone, e che ha dato buoni frutti per il nostro ospedale. Nel rivolgere il nostro migliore augurio di buon lavoro al Dottor Cavaliere, quindi, auspichiamo che voglia continuare in questa proficua relazione col nostro Movimento.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

