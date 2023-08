Movimento Civico Sanità e Territorio – Porretta”: Proficuo incontro con la dirigenza Asl di Frosinone”

A seguito del nuovo incarico assegnato all’ex Direttore Generale della Asl di Frosinone, Arch. Angelo Aliquò, questa mattina abbiamo avuto un incontro con la facente-funzione, dottoressa Eleonora Di Giulio, in merito a varie questioni riguardanti l’ospedale SS. Trinità di Sora. L’incontro è stato cordiale e costruttivo, come del resto è sempre avvenuto tra il Movimento Civico Sanità e Territorio e la dirigenza Asl. In particolare, ci siamo soffermati su tre aspetti che consideriamo di notevole importanza: la permanenza e lo sviluppo delle attività riguardanti le CPRE, il prosieguo dell’iter del concorso per l’individuazione del primario del locale pronto soccorso, la nomina del facente-funzione del direttore sanitario del nostro ospedale. Su ognuna abbiamo ricevuto concrete rassicurazioni dalla dottoressa Di Giulio. Sulle CPRE, come già convenuto col Direttore Generale, abbiamo avuto la conferma del ruolo centrale svolto dall’ospedale di Sora; sul concorso, nell’ambito della ordinaria amministrazione delegata alla dottoressa Di Giulio, la conferma dei suoi tempi e modi; sulla terza, la notizia della già avvenuta individuazione del facente-funzione del direttore sanitario di Sora. Ringraziamo, quindi, la dottoressa Di Giulio per la tempestività dell’incontro, per la sollecitudine nell’affrontare le problematiche che ci stanno a cuore e, infine, per la manifesta disponibilità nei nostri confronti. Ringraziamo, infine, il dottor Casertano per il suo saluto a fine incontro. Comunicato stampa

