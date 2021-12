Movimento 5 stelle Sora – 2050 “provvedimenti per il nuovo anno, M5S fiducioso”

Si sta per chiudere un anno di cambiamento per il Movimento 5 Stelle 2050 Sora. Abbiamo affrontato un periodo elettorale che ci ha spinto ad una profonda riflessione e che ci sta dando nuova linfa vitale per porre le basi di un futuro più roseo, inclusivo e che poggi su nuove energie ed entusiasmi.Contemporaneamente, per mezzo dell’azione portata avanti dal nostro Consigliere Regionale Loreto Marcelli, il quale sta dimostrando operosità e dedizione per la Città, per la provincia e per il territorio più in generale, attraverso questo comunicato si intende esprimere a nome dell’intero gruppo del M5S 2050 Sora soddisfazione ed apprezzamento per i risultati ottenuti in Consiglio Regionale. Si fa riferimento agli Odg presentati in legge di bilancio, per alcune delle azioni poste in essere per la Città di Sora, su tutte l’istituzione del Monumento naturale di San Casto, per cui ora si provvederà allo stanziamento di fondi per la sua valorizzazione, nonché per la messa in sicurezza ed il rifacimento della SR82 per cui sono stati stanziati oltre 1 milione di euro ed il cui iter dei lavori partirà nei primi mesi del 2022 a seguito dell’affidamento dell’appalto. Ultima ma non meno importante, l’approvazione della mozione relativa ai caschi refrigeranti per le donne affette da tumore ed il potenziamento del Polo oncologico del SS. Trinità. Per la Città di Sora le novità in arrivo non sono terminate, il M5S infatti è riuscito ad ottenere anche la messa in sicurezza del ponte di legno lamellare “V. Cristini” e della manutenzione del corso d’acqua del fiume Liri dal tratto che interessa il ponte di Napoli sino al ponte Cavalieri di Vittorio Veneto. Inoltre, saranno messi a punto interventi sulla strada della Vandra 627 nei tratti ammalorati per i comuni di Broccostella e Vicalvi.Nel porgere un augurio per l’inizio dell’anno venturo a tutta la comunità cittadina, il M5S Sora continuerà l’azione propositiva e costruttiva fino ad ora portata avanti, nel solco di una proposta politica aperta al contributo di tutti i cittadini.

comunicato stampa