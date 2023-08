MOTOTEMATICA, Motorcycle Film Festival: selezionate le opere della V edizione

Si sono chiuse le selezioni delle opere candidate alla prossima edizione di Mototematica, il festival cinematografico dedicato al mondo della motocicletta in programma il 7 e 8 ottobre p.v. alla Casa del Cinema di Roma.

Quindici i lavori prescelti, tra cortometraggi e lungometraggi – sia documentari che opere di finzione – che provengono da diverse parti del mondo. In concorso verranno proiettati The ICECAKE di Manoj Mauryaa (India), The Antique Motorcycle di Stephen Marino (Stati Uniti), Day 9th of 13 days ride in Rajasthan and Gujarat, India in 2023 di Aigars Liepins (Lettonia), The Ultimate Mongolian Expedition di Antoine Janssens (Svizzera), Bad Dog di Erin Malfi (Stati Uniti), Scintille di Alessio Zoni, Elena Monti, Giulia Trabucchi (Italia), Boogeyman and Bucephalus in Iraqi Kurdistan di Francesco Loreti (Italia), Aymen – Don’t think, just do it! di Aarif Laljee, Michael Morris (Gran Bretagna), Lone Wolf di Giovanni Montagnana (Italia), Only Fire di Neel Kumar (Emirati Arabi), Motorcycle Stories “Sardegna storie di un’isola” di Fabrizio Nacciareti, Alessandro Toscano (Italia), !PRONTO! (ITA) di Veen Viscal, Onward di Gabriel Davini (Brasile), On Any Other Sunday di Shaun Fenton (Gran Bretagna), Cafe Racer di Harrison Houde (Canada).

“Come sempre – afferma la direttrice artistica Benedetta Zaccherini – tantissimo materiale è arrivato da ogni parte del mondo e come sempre la selezione è stata difficile, soprattutto per l’alta qualità dei progetti presentati. Siamo orgogliosi di poter essere arrivati alla 5° edizione del nostro festival registrando anche un crescente numero di nazioni coinvolte, segno che la tematica delle due ruote e il cinema sono un connubio molto apprezzato. Per questo vogliamo farci conoscere a un pubblico sempre più ampio offrendo opere in anteprima gratuitamente a tutti e utilizzando la magia del grande schermo che solo una sala cinematografica può regalare”.

www.mototematica.com

Infoline: mototematicafilm@gmail.com

COMUNICATO STAMPA