Motorsport: test sul circuito di Napoli per Alberto Scarafone

Nuove prove con la Formula Gloria C8F 1400 in vista della gara di Sarno. Niente pranzo domenicale per papà Alberto Scarafone il 25 aprile, il pilota sarà impegnato sul Circuito Internazionale di Napoli per alcuni test in previsione delle prossime gare, la prima in programma a fine maggio a Sarno.

Il tracciato di Napoli è lungo 2 km, tecnico e complesso, con molte curve una diversa dall’altra, un ottimo circuito per i test.Se tutto va secondo i piani Alberto Scarafone sarà il 21, 22 e 23 maggio al Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano-Sassotetto per il Campionato Italiano Velocità Montagna.

Drcsportmanagement