Motorsport: test per Jessica Scarafone in vista della gara di Campobasso

La giovane pilota Jessica Scarafone proverà con una Citroën AX Proto con motore Suzuki in vista del debutto per il 2021 allo Slalom Città di Campobasso il 22 maggio.Jessica, esperta di Salite, Slalon e Formula Challenge, lo scorso anno ha partecipato al Trofeo Luigi Fagioli di Gubbio e alle gare di Formula challenge di Sarno e Battipaglia.Importanti i test sul difficile tracciato di Napoli per Jessica che potrà provare la vettura e ritrovare il feeling con il volante e l’asfalto.

COMUNICATO STAMPA

Correlati