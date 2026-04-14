MOTORI: Si rinvia lo slalom Valle di Comino – la gara prevista il 18 e 19 aprile in provincia di Frosinone

La prima edizione dello slalom “Valle di Comino”, gara nazionale Aci Sport in calendario il 18 ed il 19 aprile prossimi, con partenza e arrivo a San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone, è rinviata a data da destinarsi. Lo comunica l’Associazione IanniRent che ha organizzato la competizione.

“A causa di problematiche tecniche – spiega Fabio Ianni – non sussistono le condizioni per lo svolgimento della manifestazione nella data prevista. Stiamo lavorando per fissare una nuova calendarizzazione e comunicheremo agli appassionati tutti gli aggiornamenti ” .

E’ confermata invece l’iniziativa “La sicurezza stradale si impara con il cuore e con il casco”, in programma domani, 14 aprile, in un incontro di sport e di educazione stradale presso la scuola secondaria di primo grado di Atina, organizzato in collaborazione con Automobile Club Frosinone – Ente che nel 2026 celebra il centenario della sua nascita-, Provincia di Frosinone, Comando provinciale dei Carabinieri e Polizia Locale.

Dalle ore 9.30 alle 12.30, tra teoria ed esperienze reali, si svolgeranno sessioni di didattica e di simulazione. Inoltre, grazie all’intervento straordinario dell’Ente Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, si illustreranno gli animali selvatici che si possono incontrare sulle strade del territorio e come comportarsi.