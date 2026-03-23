Motori e passione in Ciociaria: torna lo slalom per tutti nella Valle di Comino

Venti comuni del frusinate si preparano ad ospitare la prima edizione del maxi appuntamento sportivo, turistico e sociale Aci Sport in programma tra meno di un mese con gare di slalom, itinerari in auto d’epoca, degustazioni ed incontri di educazione stradale e sostenibilità ambientale. Testimonial, il campione italiano Lucio Peruggini.

Si avvicina la nuova rassegna che, attraverso l’automobilismo, proietterà le strade, il paesaggio e i borghi della Ciociaria più bella e tipica come un forte volano di promozione sportiva, culturale e sociale: manca meno di un mese alla prima edizione dello slalom “Valle di Comino”, gara nazionale Aci Sport ideata da IanniRent ed organizzata pensando ad un più grande contenitore di eventi ed iniziative che per dieci giorni, dall’11 al 19 aprile prossimi, coinvolgeranno venti comuni, uniti per cogliere la grande opportunità del progetto con la finalità di promuovere il territorio. La kermesse è promossa con il patrocinio della Regione Lazio.

Si partirà l’11 e il 12 aprile con la “Cento Miglia Valle di Comino”, itinerario turistico ed enogastronomico a bordo di auto d’epoca con visita ai centri storici di venti comuni della valle: Acquafondata, Alvito, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina e Viticuso. Le auto si raduneranno presso la Basilica- Santuario S. Maria di Canneto, incastonato nella natura selvaggia dei monti del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a 1020 metri s.l.m. e inizieranno il percorso con brevi soste accolti da stand di degustazione e promozione di prodotti tipici della Ciociaria, in collaborazione con Coldiretti, Biodistretto Valle di Comino e Proloco.

Il 14 e 15 aprile, lo sport diventerà educazione con l’iniziativa “La sicurezza stradale si impara con il cuore e con il casco”, una serie di incontri riservati agli studenti dell’ultimo anno di tutte le scuole secondarie di primo grado presenti nella Valle di Comino, organizzati in collaborazione con Automobile Club Frosinone, Ente che nel 2026 celebra il centenario della sua nascita, Provincia di Frosinone, Comunità Montana Valle di Comino , Comando provinciale dei Carabinieri e Polizia Stradale, tra teoria ed esperienze reali, con sessioni di didattica e di simulazione. Inoltre, grazie all’intervento straordinario dell’Ente Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, si illustreranno gli animali selvatici che si possono incontrare sulle strade del territorio e come comportarsi.

Il 17 aprile ad Alvito (FR), presso il Teatro Comunale, andrà in scena “Donne del Motorsport- storie al femminile” un evento speciale interamente dedicato alle donne protagoniste dello sport automobilistico. Durante l’incontro, moderato dal direttore della testata Mattiperlecorse Silvana Sarli, saranno raccontate storie autentiche di donne che hanno scelto di vivere le competizioni automobilistiche con determinazione, conquistando risultati curva dopo curva. L’obiettivo dell’evento è valorizzare il ruolo femminile nello sport motoristico, mettendo in luce percorsi professionali, sacrifici personali e traguardi raggiunti con costanza e passione.

Il 18 e 19 aprile sarà il momento della corsa, con il 1° Slalom Valle di Comino, gara inserita nel calendario nazionale ACI Sport e diretta dal calabrese Massimo Minasi: due giornate intense, dove adrenalina, precisione di guida e spettacolo si fonderanno in un’esperienza unica nel panorama del motorsport laziale per uno degli eventi più attesi della stagione sportiva 2026. Abbinato alla competizione è stato organizzato anche lo slalom turistico “uno slalom per tutti”, sfida di regolarità aperta anche alla vetture stradali che si vogliano cimentare sul percorso.

Le strade della valle si trasformeranno in un tracciato tecnico, ricavato sulla SP 94 del Comino e lungo 2850 metri, capace di esaltare le abilità dei piloti, offrendo al pubblico uno spettacolo autentico e coinvolgente. Ogni manche sarà una sfida contro il tempo, ogni curva un banco di prova per talento e concentrazione. Lo slalom automobilistico è una disciplina che mette al centro controllo, rapidità e strategia. Durante lo Slalom Valle di Comino 2026, i piloti si sfideranno a colpi di precisione millimetrica tra i birilli, affrontando un percorso studiato per valorizzare sia la tecnica di guida sia la bellezza del territorio. Un weekend interamente dedicato alla competizione, ma anche alla condivisione della passione racing tra team, appassionati e famiglie.

Il comitato organizzatore rivolge un ringraziamento particolare per il sostegno dimostrato verso l’iniziativa al pilota Lucio Peruggini, campione italiano supersalita GT 2025, tra i testimonial della cena di gala di annuncio dell’evento lo scorso gennaio e soggetto dell’immagine della locandina ufficiale.

Le iscrizioni a tutti gli eventi sono aperte, con termine fissato alle ore 23.30 del 15 aprile per tutte le specialità previste. Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito ufficiale www.slalomvalledicomino.it e sulla pagina Facebook Slalom Valle di Comino.