Motociclista di Sora cade in un dirupo, soccorso alpino interviene per recuperarlo: è grave, elitrasportato

Nel primo pomeriggio di oggi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto ad Alvito a seguito di un grave incidente motociclistico.

A.B., 47enne di Sora, ha perso il controllo della sua moto ed è precipitato in un dirupo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l’uomo, e la squadra di terra del CNSAS, pronta a supportare le operazioni di soccorso.

L’intervento ha visto la collaborazione con l’eliambulanza Ares 21: il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS e l’equipe sanitaria a bordo hanno coordinato le operazioni per il recupero in sicurezza del ferito. Sono state effettuate più rotazioni per trasportare l’infortunato, i sanitari e il tecnico di elisoccorso, prima del trasferimento dell’uomo all’ospedale Gemelli di Roma.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale, assicurando la gestione della viabilità e la sicurezza dell’area durante le operazioni.

