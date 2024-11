Moto tamponata da un’auto investe un ciclista, Enzo muore a 20 anni: i genitori vedono il corpo sull’asfalto e si sentono male

Incidente in via Pellegrino Rossi a Milano sabato pomeriggio 2 novembre. Enzo Stefano Caparra, 20 anni (avrebbe compiuto 21 anni il giorno di Natale), è morto in uno scontro tra un’auto e una moto. A quanto emerso, Caparra, in sella a una moto guidata da un amico, è caduto sull’asfalto dopo che il mezzo su cui viaggiava è stato tamponato da un’automobilista. Coinvolto nel sinistro anche un ciclista di 69 anni.In pochi minuti sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i genitori del giovane deceduto sul colpo. Entrambi quando hanno visto il figlio senza vita si sono sentiti male e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.Le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente sono state affidate agli agenti della polizia locale ( Fonte leggo.it)

