Moto Club Franco Mancini 2000: Platone e Marchetti iniziano la stagione da Cecina

Inizierà domenica prossima a Cecina (LI) la stagione agonistica dei piloti Antonio Platone (Campione italiano in carica nel CIVS categoria Mini Open) e Daniele Marchetti entrambi piloti del Moto Club Franco Mancini 2000. Difatti nel prossimo week end è in programma sulla pista livornese di Cecina una prova del Campionato Centro Italia Super Moto 2021 ed nella categoria CRF ci saranno anche i due alfieri del M.C. Franco Mancini 2000. Questo campionato toccherà anche le piste di: Ortona, Battipaglia e Latina. Per Platone sarà un doppio impegno perché dovrà anche a difendere il titolo CIVS conquistato nel 2020. Per Marchetti quella di Cecina sarà il debutto in gara nella categoria CRF. I due piloti godranno in pista dell’assistenza e del supporto che gli fornirà il negozio Stile di Guida di FR che come sempre seguirà i piloti del sodalizio ciociaro in questo campionato. Comunque a tutti e due i piloti il direttivo del M.C. Franco Mancini augura “un grosso In bocca al lupo”.

comunicato stampa