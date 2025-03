Moto Club Franco Mancini 2000, Milano – Taranto a Isola del Liri

La storica manifestazione farà sosta nella città delle cascate.

L’annuncio era stato fatto già, qualche giorno fa nel corso della cena sociale del Moto Club Franco Mancini 2000. A dare la notizia, era stato il presidente Williams Alonzi, nel corso della sua relazione. Ora però siamo in grado di fornire qualche notizia più precisa. Intanto va sottolineato, che stiamo parlando della competizione più longeva d’Italia, la prima edizione risale al 1937, inoltre si tratta della maratona più lunga al mondo riservata a moto d’epoca. Nel corso della quarta tappa, che va da Fiuggi a Paestum, in programma il giorno giovedi 10 luglio, i concorrenti faranno sosta a Isola del Liri per un controllo orario. L’intera carovana comprende circa duecentocinquanta persone, con partecipanti che provengono dall’Italia, ma anche da: Olanda, Germania, Svizzera, Inghilterra, America, Australia e Cile. La sosta a Isola del Liri, è dovuta all’interessamento del Moto Club Franco Mancini 2000 ed ai buoni rapporti che intercorrono tra il sodalizio isolano e gli organizzatori dell’evento. Ancora una volta il Moto Club Franco Mancini 2000, conferma la capacità di riuscire a portare e far conoscere la nostra cittadina, oltre i confini nazionali. Va ricordato anche che il pilota Franco Mancini cui è intitolato il Moto Club, ha preso parte tre volte alla Milano-Taranto, nel 1954-1955-e 1956 sempre nella classe 125 e sempre in sella ad una Mondial, questa però è una storia che vi racconteremo in seguito.