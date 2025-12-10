Mostra personale di ANTONIO NOTARI “EXTRATTI. Percorsi d’arte tra radici e visioni” 13 dicembre 2025 – 18 gennaio 2026 Museo della Media Valle del Liri – Sora

10Il Comune di Sora e il Museo della Media Valle del Liri annunciano l’inaugurazione della mostra “ExTratti. Percorsi d’arte tra radici e visioni”, dedicata all’opera di Antonio Notari, autore contemporaneo di grande sensibilità e tra i protagonisti più significativi della scena artistica del territorio.

L’esposizione, allestita negli spazi del Museo della Media Valle del Liri in Piazza Mayer Ross, sarà visitabile dal 13 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026.

La mostra propone un percorso immersivo che attraversa memorie, simboli e visioni, restituendo al pubblico l’universo poetico dell’artista. Con questa iniziativa, Notari rinnova il proprio dialogo con la comunità sorana, offrendo un viaggio figurativo ricco di suggestioni ed emozioni.

L’inaugurazione è fissata per sabato 13 dicembre alle ore 18.00 presso il Museo della Media Valle del Liri di Sora, in piazza Mayer Ross.

La serata inaugurale sarà impreziosita dal concerto “Dialoghi Musicali tra Arte e Storia”, eseguito dai Maestri Alessandro e Donato Cedrone, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza dove musica e arte visiva si intrecciano, creando un ponte ideale tra la poetica dell’autore e le narrazioni del territorio.

L’evento musicale si colloca nel programma della seconda edizione di “Storie di Luoghi, Tracce di Uomini – Itinerari in Scena”, realizzata con il contributo della Regione Lazio per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo.

«Siamo felici di accogliere nella nostra città la nuova mostra di Antonio Notari, un artista che con la sua ricerca pittorica ha saputo raccontare visioni, emozioni e paesaggi interiori profondamente legati alla nostra identità. ExTratti rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare l’arte contemporanea e per offrire al pubblico un momento culturale di grande qualità.»

Il Sindaco di Sora Luca Di Stefano

«Accogliere la mostra di Antonio Notari è per noi motivo di sincero orgoglio. ExTratti è un percorso intenso, raffinato, ricco di quei tratti distintivi che fanno della sua opera un linguaggio riconoscibile e profondamente evocativo. Portare questo dialogo artistico all’interno del Museo della Media Valle del Liri significa restituire alla città un frammento prezioso della sua storia culturale. Ringrazio il Maestro per aver scelto Sora come luogo di questo nuovo incontro con il pubblico, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, in primis la figlia Francesca Notari.»

La Consigliera delegata Manuela Cerqua