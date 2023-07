Mostra New York ad Arpino, presente anche Gianluca Quadrini

Si è svolta presso il Palazzo Iannuccelli di Arpino la conferenza stampa in occasione della mostra del grande artista Jack Delaney dal titolo New York ad Arpino. La mostra, ospitata nella Casa di Cora da lunedì 17 luglio per 5 giorni, racconta attraverso la pittura, la quotidianità e la vita dei cittadini incontrati dall’autore nei suoi numerosi viaggi per il mondo, tra cui quelli arpinati. Presente anche il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che afferma “Un ringraziamento a Cora Rizzuto per aver dato alla città di Arpino l’occasione di ospitare una mostra così bella ed emozionante, dopo aver sostato nelle grandi città di Roma, Palermo e Torino. È un vero e proprio omaggio alla nostra splendida città, un evento unico per raccontare le emozioni e le sensazioni attraverso i volti e lo sguardo del nostri concittadini. Un ringraziamento al grande artista Jack Delaney che lascia in eredità un opera unica per Arpino e per il resto del mondo.”

COMUNICATO STAMPA