Mostra diffusa e convegno Ceprano 22 Novembre – 7 Dicembre 2025

Un progetto di Art Sharing Roma ETS in collaborazione con L’Arte nel Vento e Artist Invasion

A cura di Penelope Filacchione

Inaugura il 22 novembre alle 15.30 in piazza Martiri di via Fani a Ceprano (FR) il programma “Le ciociare: storie di donne tra Otto e Novecento”, che comprende la mostra diffusa L’Arte nel Vento e una giornata di convegno sul ruolo svolto dalle donne ciociare tra il XIX e il XX secolo. La mostra, curata in origine da Cinzia Dicorato e ideata insieme a Stefania Ormas, comprende una trentina di grandi opere dipinte da artiste di tutta Italia a partire dal 2020: ispirata agli stendardi delle feste sacre dei paesi italiani che per tradizione si stendono sui balconi, è composta di lenzuola di 150 x 250 cm esposte dai balconi lungo le vie cittadine che trattano in diverse prospettive il mondo femminile, le aspettative, le speranze e i desideri delle donne, con attenzione alla cura, alla Natura, al voler riformare un mondo migliore. La mostra giunge in Ciociaria dopo aver viaggiato in diverse città italiane dal nord al sud, sempre ospite di pubbliche istituzioni, rinnovandosi di volta in volta con nuovi teli dipinti che si aggiungono alla collezione di quello che è diventato un movimento artistico spontaneo.

In questa occasione sarà esposta per la prima volta l’opera di Viviana Falcade, realizzata appositamente per Ceprano e vincitrice del premio nuova opera bandito per l’occasione dall’Associazione Art Sharing Roma in collaborazione con il Comune di Ceprano e con la partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone e della Fondazione Umberto Mastroianni. Anche l’illustrazione che guida questa edizione è stata realizzata appositamente da Federica Ricci, artista di origine cepranese, seconda classificata nella selezione.

Il 23 novembre a partire dalle 15.30 presso la sala Consiliare del Comune di Ceprano si svolgerà una giornata di convegno, ideata pensando alla data ormai prossima del 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: si susseguiranno interventi di Gianni Blasi, Santina Pistilli, Maria Lucia Belli e Ivana Orsini, raccontando la storia del territorio ciociaro attraverso le donne: modelle, balie, donne di fatica, operaie di cartiera, con un focus sulle cosiddette “marocchinate” del 1944 e sulle conseguenze sociali del tragico episodio.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero, la mostra resterà visibile sulle facciate degli edifici della cittadina fino al 7 dicembre, giorno in cui verrà premiata ufficialmente l’opera di Viviana Falcade e donato formalmente al Comune di Ceprano un telo fotografico realizzato da Ilaria Di Giustili, che riunisce testimonianze visive delle donne della cartiera sulla base del materiale conservato negli archivi di famiglia della zona.

INFO

Le ciociare: storie di donne tra Otto e Novecento

Mostra diffusa e convegno

Ceprano (FR) 22 Novembre – 7 Dicembre 2025

Con il patrocinio del Comune di Ceprano

Un progetto di Art Sharing Roma ETS in collaborazione con L’Arte nel Vento e Artist Invasion

A cura di Penelope Filacchione

Grafica: Luisa Valenzano

Allestimento: Lauraballa – Artist Invasion

Fotografia: Ilaria Di Giustili

Ufficio stampa: ufficiostampa@artsharingroma.it

Evento fb: https://fb.me/e/8AfrECcNh

Sito web: https://artsharingroma.it/project/le-ciociare-storie-di-donne-tra-otto-e-novecento-mostra-diffusa-e-convegno/

Scarica le immagini

Federica Ricci, L’oltre

Viviana Falcade, (non) sono in vendita

Artiste in mostra:

Aynos | Maria Antonietta Barnaba | Antonella Casazza | Chiara Coltro | Clitoross D.r. | Rossana Comida | Valeria D’Aniello | Linda De Zen| Rossella De Gregorio | Ilaria Di Giustili | Maria Ditaranto | Francesca Divece | Viviana Falcade | Nicoletta Furlan | Maria Letizia Gabriele | Cristina Iotti | Lauraballa | Jara Marzulli | Marisa Merlin | Stefania Ormas | Roberta Pepe | Luna Potenziere | Angela Regina | Concetta Russo | Grazia Salierno | Ersilia Sarrecchia | Michela Margherita Sarti | Luisa Valenzano | Vania Elettra Tam

PROGRAMMA DETTAGLIATO

22 Novembre ore 15.30:

– piazza Martiri di via Fani inaugurazione della mostra L’Arte nel Vento, Edizione Ceprano 2025, saluti delle autorità

– Chiostro della Biblioteca Comunale “La fussi saputa la tua venuta”: esibizione della Corale “Città di Ceprano”, sezione femminile, canti popolari

-Visita guidata a cura di Penelope Filacchione

23 Novembre

– ore 15.30 -19.00, Sala Consiliare:Convegno “Le Ciociare. Storie di Donne tra Otto e Novecento.”

-dott. Gianni Blasi “La forza e la tenacia dell’altra metà del cielo”,

– prof.ssa Santina Pistilli del Centro studi Marcello Mastroianni, “La ciociara e La pelle tra cinema e letteratura: il coraggio di raccontare”

– Maria Lucia Belli, Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate ODV, “Le marocchinate nel territorio ciociaro”

– Ivana Orsini, Ecomuseo Argil, “Donne di cartiera: immagini e racconti dal lavoro femminile”

7 Dicembre 2025

– ore 15.30, Palazzo Vespignani. Premiazione ufficiale della nuova opera pensata per la mostra, interviene la dott.ssa Teresa Ceccacci, direttrice del Museo Archeologico “Fregellae – Amedeo Maiuri”.