Cisterna di Latina – Una passione ereditata dal padre ma sbocciata solo durante il lockdown.

Inaugurerà domenica prossima, 10 novembre alle ore 11, nella galleria espositiva La Mimosa di Palazzo Caetani, la mostra di pittura “Personale di Paolo Archimede Ianiri”.

Di origini abruzzesi, artigiano marmista da generazioni, Paolo Archimede Ianiri ha conosciuto la passione per la pittura dal padre senza, tuttavia, coltivarla.

In occasione del restauro della mano di una statua della Madonna, acquistò dei colori ad olio che rimasero poi chiusi in un cassetto fino a quando il lockdown non costrinse tutti a stare chiusi in casa.

Fu allora che Ianiri riaprì quel cassetto ed esplose in lui la voglia di dipingere su tela.

Una ricca produzione di opere che presto dai colori ad olio passò all’acrilico con una predilezione per i paesaggi e l’incanto della natura.

Dopo due prime esposizioni tenuti a Civitella Alfedena, paese d’origine familiare, in Abruzzo, Paolo Archimede esporrà per la prima volta a Cisterna dal 10 novembre al 1° dicembre.

La mostra proporrà circa 50 opere di varia grandezza per lo più ispirate al paesaggio dell’Agro Pontino, e sarà visitabile nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00, e dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 18.30. Ingresso libero.

COMUNICATO STAMPA